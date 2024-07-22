ВСУ нанесли удар по школе в Калининском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Калининскому району Донецка, была атакована школа. Видео с места атаки 22 июля опубликовали «Известия».

В результате прилета снаряда рядом со школой образовалась воронка глубиной около полутора метров. В самом здании были выбиты стекла, а фасад поврежден осколками. Все учебные классы на первом этаже уничтожены обстрелом.



Военным следователем СК РФ сообщается о двух раненных в результате удара по Калининскому району и об обнаружении одного погибшего в Киевском районе Донецка.



Ранее в этот день «Известия» поделились видео после атаки по жилым кварталам Донецка, в результате чего в домах пострадало остекление, были повреждены автомобили, находящиеся рядом со зданием. По словам жителей, ракета прилетела в торец здания.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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