Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по жилым кварталам Донецка, в многоквартирных домах пострадало остекление, повреждены автомобили и рядом стоящие здания. Видео с места последствий атаки в понедельник, 22 июля, опубликовали «Известия».

После удара во дворе многоэтажного дома образовалась воронка глубиной около метра. На припаркованных рядом машинах лежат куски асфальта и кирпичи. Разрушена рядом расположенная постройка.

По словам местных жителей, ракета прилетела в торец многоэтажки.

«Я сидела на кухне, очень мощно, очень сильно упала со стула от взрывной волны. На балконе всё попадало, стекла побиты», — сказала одна из очевидцев налета.

На месте удара работают сотрудники Следственного комитета и полиции.

Ранее, 20 июля, после обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка загорелось административное здание. Оно получило сильные повреждения.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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