«РусГидро» планирует построить до 2028 года две гидростанции на Дальнем Востоке

Глава энергетической компании «РусГидро» Виктор Хмарин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах построить до 2028 года две гидростанции на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 млрд рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 км линий электропередачи. На сегодняшний момент мы проектируем две гидростанции на Дальнем Востоке», — сказал Хмарин.

Также руководитель «РусГидро» доложил главе государства о результатах работы холдинга. По его словам, выручка компании за 2023 года составила более 560 млрд рублей, а на инвестиции было направлено около 223 млрд рублей.

При этом компания построила почти 500 км линий электропередачи в сложных климатических условиях, завершила один из блоков Владивостокской ТЭЦ-2 и ввела в эксплуатацию Красногорскую малую ГЭС-1 в Карачаево-Черкессии, уточнил Хмарин.

Он отметил, что в настоящий момент «РусГидро» является крупнейшим генератором мощности в стране и одним из крупнейших налогоплательщиков. Компания работает со всеми видами генерации, кроме атомной, и представлена в 13 странах мира, рассказал глава энергохолдинга.

Ранее, 21 июля, правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией, подготовленный Минэнерго. Документ устанавливает правовые основы функционирования общего рынка энергетики и регулирует отношения, связанные с куплей и продажей электроэнергии обеими странами друг у друга.