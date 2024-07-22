Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Эксперт назвал выход Байдена из президентской гонки давним планом демократов
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В Раде спрогнозировали уход Зеленского в случае победы Трампа на выборах США
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

«РусГидро» планирует построить до 2028 года две гидростанции на Дальнем Востоке

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава энергетической компании «РусГидро» Виктор Хмарин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах построить до 2028 года две гидростанции на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 млрд рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 км линий электропередачи. На сегодняшний момент мы проектируем две гидростанции на Дальнем Востоке», — сказал Хмарин.

Также руководитель «РусГидро» доложил главе государства о результатах работы холдинга. По его словам, выручка компании за 2023 года составила более 560 млрд рублей, а на инвестиции было направлено около 223 млрд рублей.

При этом компания построила почти 500 км линий электропередачи в сложных климатических условиях, завершила один из блоков Владивостокской ТЭЦ-2 и ввела в эксплуатацию Красногорскую малую ГЭС-1 в Карачаево-Черкессии, уточнил Хмарин.

Он отметил, что в настоящий момент «РусГидро» является крупнейшим генератором мощности в стране и одним из крупнейших налогоплательщиков. Компания работает со всеми видами генерации, кроме атомной, и представлена в 13 странах мира, рассказал глава энергохолдинга.

ТЭК держать: Путин заявил об устойчивом росте потребления электроэнергии в России
О чем президент говорил на совещании с представителями отрасли

Ранее, 21 июля, правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией, подготовленный Минэнерго. Документ устанавливает правовые основы функционирования общего рынка энергетики и регулирует отношения, связанные с куплей и продажей электроэнергии обеими странами друг у друга.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024