Канатная дорога появится в Перми

В Перми построят канатную дорогу. Для нее уже есть место на городском генплане. Для этого в документ были внесены изменения. Их утвердило региональное правительство.

Как сообщает издание «Текст», на схеме объект подписан как «Подвесная канатная дорога транспортная, планируемая к размещению». Дорогу планируется разместить между Речным вокзалом и улицей 1905 года.

О том, когда начнется строительство и во сколько это обойдется региональному бюджету, информации пока нет, отмечает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ликвидируют две деревни. Речь идет о сельских населенных пунктах Губаны и Козловка. Предлагается упразднить деревни как фактически прекратившие существование.