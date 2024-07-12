Две деревни исчезнут с карты Пермского края
Две деревни ликвидируют в Уинском округе Пермского края. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение законодательного собрания края глава муниципалитета Алексей Зеленкин, сообщает ИА «Ура.ру» в пятницу, 12 июля.
Речь идет о сельских населенных пунктах Губаны и Козловка. В документе предлагается упразднить деревни как фактически прекратившие существование.
Ранее сообщалось, что общественные туалеты в Перми приведут к единому виду к 2027 году. Соответствующий проект решения рассмотрели на заседании комитета по благоустройству Пермской городской думы.