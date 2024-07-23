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Российские врачи устранили гигантскую деформацию формы головы у ребенка

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Специалисты нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России провели сложную операцию на головном мозге двухлетней девочки, чтобы устранить дефект формы головы. Об этом 23 июля «Известиям» рассказала пресс-служба РДКБ Минздрава России.

В нейрохирургическое отделение РДКБ Милана из Забайкальского края поступила с ярко выраженной деформацией головы. Ранее в результате автомобильной аварии она перенесла тяжелую черепно-мозговую травму с многооскольчатым переломом черепа. Хирурги по месту жительства провели экстренную операцию, в ходе которой удалили гематомы, а также частично восстановили целостность черепа.

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Фото: пресс-служба РДКБ Минздрава России

Но из-за тяжести травмы спинномозговая жидкость постоянно скапливалась под кожей головы. Проведя телемедицинскую консультацию с нейрохирургами РДКБ, было принято решение о переводе пациента в федеральный центр.

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Как отметил врач нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Рещиков, к моменту поступления ребенка в отделение под кожей скопилось более литра жидкости. По его словам, специалисты впервые столкнулись с таким крупным по объему и площади скоплением.

После поступления в РДКБ ребенку провели диагностические исследования, в том числе с введением контрастного вещества в спинномозговой канал, а также консилиумы для выбора оптимального подхода к лечению. В итоге нейрохирурги приняли решение о проведении масштабной операции, направленной на поиск дефектов твердой мозговой оболочки девочки и восстановлению целостности черепа.

«После начала операции мы увидели истечение спинномозговой жидкости из-под не успевших срастись костей. Мы извлекли все фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы. Затем устранили их, используя биологический клей и специализированные герметизирующие материалы. После чего закрыли дефект черепа в теменно-затылочной области титановой пластиной, индивидуально сформированной в операционной, в конце провели кожную пластику», — рассказал Рещиков.

В результате операции объем поступающей жидкости существенно сократился и в течение месяца остановился полностью благодаря применению консервативных методов лечения — установке дренажа и наложению давящих повязок. Голова ребенка приобрела нормальную форму.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. По словам Рещикова, ребенок сможет вести нормальную жизнь, полноценно социализироваться и взрослеть, как любой сверстник. Она уже выписана домой и продолжит поступать в РДКБ для динамического наблюдения.

Накануне «Известия» сообщали, что в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова нашли новый способ помочь пациентам с цервикальной дистонией. С помощью магнитной стимуляции определенных участков мозга можно облегчить состояние пациентов с цервикальной дистонией — заболеванием, при котором мышцы шеи перестают слушаться, из-за чего голова наклоняется в сторону.

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