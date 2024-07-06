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«Научное взаимодействие с западными врачами продолжается»

Кардиолог Юрий Серебрянский — об уровне сердечно-сосудистых заболеваний в России и последствиях жары для сердечников
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Болезни сердца — одни из частых причин смертности, рассказал в интервью «Известиям» кардиолог, доктор медицинский наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. У детей чаще всего встречаются пороки сердца и кардиомиопатии, у взрослых — инсульт и ишемическая болезнь. Особенно внимательными сердечникам стоит быть в жару и сильный холод: в частности, высокая температура воздуха может стать причиной гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Накануне Всемирного дня кардиолога — 6 июля — он рассказал в интервью «Известиям» о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и способах их профилактики.

«Причины врожденного порока у детей связаны со здоровьем матери»

— Какими сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего страдают россияне и почему?

Сердечно-сосудистые заболевания наряду с онкологией и сахарным диабетом приводят к наибольшей смертности населения в России. Болезнями сердца страдают дети и взрослые.

Например, у детей регистрируют сейчас достаточно часто врожденные аномалии развития клапанного аппарата — пороки сердца и различные кардиомиопатии (заболевание сердечной мышцы невоспалительного характера, которое проявляется структурными изменениями органа и нарушениями кровообращения. — «Известия»).

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Фото: Из личного архива Юрия Серебрянского
Кардиолог Юрий Серебрянский

Причины врожденного порока сердца у детей связаны с состоянием здоровья матери и ее образом жизни. Среди основных факторов его развития — беременность после 35–40 лет, алкоголизм, курение, сахарный диабет, перенесенные инфекционные болезни в первом триместре, гормональная терапия для сохранения плода, проживание в экологически неблагоприятных регионах или работа на вредном производстве. Также наследственный фактор увеличивает риски рождения ребенка с этим заболеванием.

Порок сердца у ребенка может быть и приобретенным. Он возникает на фоне перенесенных им заболеваний. Например, ангины, гриппа, ревматической лихорадки и других аутоиммунных заболеваний. Кардиомиопатии у детей возникают, например, из-за перенесенных вирусных, бактериальных или паразитарных инфекций, на фоне сахарного диабета и болезней щитовидной железы.

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— Какие сердечно-сосудистые заболевание чаще всего диагностируют у взрослых?

— У них нередко выявляют ишемическую болезнь сердца и инсульт. Первая возникает из-за курения, повышенного уровня холестерина в крови, длительной артериальной гипертензии, неправильного питания с преобладанием жирной и жареной пищи. Заболевание зачастую диагностируется на фоне сахарного диабета, ожирения и стресса.

сердце
Фото: Global Look Press/Christin Klose

К причинам инсульта относят, например, атеросклероз сосудов головного мозга, мерцательную аритмию. Так же как и ишемическая болезнь сердца, заболевание может возникнуть на фоне сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии.

— Среди какого пола выше распространенность болезней сердца и каких?

— По каким-то заболеваниям статистика приблизительно одинакова. Например, гипертония встречается у мужчин и женщин со схожей частотой. Ишемическую болезнь сердца и алкогольную кардиомиопатию чаще выявляют у мужчин.

«Состояние людей с болезнями сердца зависит от погодных условий»

— Кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям?

— В первую очередь это люди, которые имеют предрасположенность к болезням сердца. То есть их родители или бабушки, дедушки болеют или болели инфарктами, инсультами. В семье по линии отца или матери есть случаи рождения детей с пороками сердца. Всё это — повод пройти обследование до того, как появятся явные симптомы.

— Возможно ли предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний? Как?

Чтобы минимизировать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний нужно избегать вредных привычек — не употреблять алкоголь и не курить. А также следить за питанием и вести активный образ жизни.

жара
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Какие факторы, помимо вредных привычек, отражаются на состоянии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Люди с болезнями сердца зависят от погодных условий. На них негативно сказываются как сильная жара, так и чрезмерный холод. Например, в мороз выше риск развития ишемической болезни сердца и гипертонических кризов. В жару часто случаются, например, гипертонические кризы, инфаркты, инсульты и артериальные тромбозы.

— Как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обезопасить себя от нежелательных реакций на погоду?

— Таким пациентам нужно внимательнее следить за своим артериальным давлением, не отменять самостоятельно назначенные врачом препараты, в жару пить больше воды и стараться минимально находиться на улице в пиковые часы активности солнца.

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«Самолечение приводит к критическим осложнениям»

— На каких стадиях сердечно-сосудистых заболеваний россияне чаще всего обращаются за медпомощью?

— Зачастую люди обращаются за медпомощью уже на поздних стадиях. Это связано с тем, что многие пренебрегают профессиональными осмотрами или же не имеют возможности своевременно их пройти, так как живут в отдаленных местах, где не очень хорошо представлена медицина.

Также позднее обращение за медпомощью связано с низкой грамотностью населения, в отдаленных местах — с отсутствием квалифицированных врачей. Из-за этого некоторые люди начинают заниматься самолечением. А это приводит к критическим осложнениям.

врач
Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— Как часто людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проходить профилактические осмотры?

Диспансеризацию следует проходить не реже одного раза в год. Если в ходе нее выявят отклонения, назначат дату следующего приема. Частота посещений врача зависит от особенностей течения заболевания.

— Какие сердечно-сосудистые заболевания схожи по своей симптоматике и как их различить людям без медицинского образования, чтобы правильно оказать первую помощь?

— Такие болезни действительно есть. Например, гипертонический криз и инсульт схожи по симптоматике. В обоих случаях появляются головные боли и головокружения. Но для инсульта также характерны тошнота и нарушение функций речи. При вызове «скорой» нужно обязательно подробно описывать состояние пациента — уровень его артериального давления и все жалобы.

«Взаимодействие с западными коллегами продолжается»

— Все ли нужные препараты сейчас доступны пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Санкции в отношении России не сказались на их доступности?

— Сейчас многие препараты производятся в России, взят курс на импортозамещение. Это стратегически правильное решение. Необходимые зарубежные лекарства также есть в наличии.

— Все ли необходимое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний доступно российским врачам?

— Медицинское оборудование в стране есть. Проблем с ним не наблюдается. Доступны тяжелое и диагностическое оборудование.

операция
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Ведется ли сотрудничество с западными коллегами? В каких направлениях?

Научное взаимодействие с западными врачами продолжается. Конференции проходят в онлайн-формате. Есть возможность послушать зарубежных коллег или поделиться своим опытом.

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