В России нашли новый способ помочь пациентам с цервикальной дистонией

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова нашли новый способ помочь пациентам с цервикальной дистонией. Об этом во Всемирный день мозга, 22 июля, «Известиям» рассказали специалисты университета.

Эксперты отмечают, что с помощью магнитной стимуляции определенных участков мозга можно облегчить состояние пациентов с цервикальной дистонией — заболеванием, при котором мышцы шеи перестают «слушаться», из-за чего голова наклоняется в сторону.

«Цервикальная дистония, которую в народе называют кривошеей, — это заболевание, при котором мышцы шеи непроизвольно сокращаются. Это происходит из-за того, что нарушается взаимодействие между структурами мозга, которые отвечают за движение. По сути, мозг дает ошибочные команды определенным мышцам, они избыточно сокращаются, и это приводит к формированию неправильного положения головы», — пояснила доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Виолетта Толмачева.

В легких случаях человек еще может вернуть голову на место усилием воли, но в тяжелых случаях удерживать ее в ровном положении не удается даже при помощи рук. Всё это может сопровождаться болью и психологическом дискомфортом, влиять на социальную жизнь пациента, так как симптомы заметны для окружающих.

Точной причины заболевания никто не знает. Но большинство ученых, рассказала Толмачева, сходятся во мнении, что кривошея обычно возникает у людей, у которых есть генетическая предрасположенность. Спровоцировать же развитие недуга, предполагают исследователи, может, например, травма шейного отдела позвоночника или стресс.

«Недуг, нередко возникающий на фоне стресса, обычно усугубляется, когда пациент испытывает сильные эмоции из-за проблем или конфликтов. В этом случае поворот головы может увеличиться. Вообще, дистония тесно связана с психическими расстройствами — тревожностью, фобиями, депрессиями. С одной стороны, она часто протекает на их фоне, а с другой — усиливает ее симптомы», — отметила профессор кафедры психиатрии и психосоматики, куратор клиники психосоматической медицины Сеченовского университета Беатриса Волель.

Пока, по словам Толмачевой, для помощи таким пациентам используют ботулинотерапию — в мышцы вводят ботулотоксин, чтобы их расслабить. Но это не всегда эффективно.

Поэтому врачи решили провести совместное исследование, взглянув на проблему с точки зрения неврологии и психиатрии. Ученые Клиники нервных болезней имени А.Я. Кожевникова, Клиники психосоматической медицины Сеченовского университета вместе с Институтом когнитивных нейронаук Высшей школы экономики апробировали лечение кривошеи с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).

По словам врача Клиники психосоматической медицины Дмитрия Петелина, этот метод уже успешно используют в лечении депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства и других психических расстройств и он показал хорошие результаты. Ученые предположили, что он поможет и пациентам с цервикальной дистонией.

В исследовании приняли участие около 20 человек, у которых есть сопутствующие расстройства — панические, тревожные и депрессивные. Они прошли курс из 10 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции. Во время процедур магнитные импульсы посылали в левую первичную моторную кору — одну из областей мозга, которая управляет мышцами. Таким образом меняли активность нужных участков мозга.

Участники исследования перенесли ТМС хорошо, серьезных побочных эффектов не было. После курса у пациентов снизилась тяжесть симптомов кривошеи — им стало легче контролировать положение головы. Эффект сохранился и через три месяца после лечения. Помимо этого у участников снизился уровень тревоги и депрессии, повысилось качество социальной жизни. По мнению авторов исследования, эти факты взаимосвязаны: облегчение симптомов дистонии объясняется в том числе улучшением эмоционального состояния людей.

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