Российские ученые нашли лактобактерии для терапии нейродегенеративных заболеваний

Ученые из Института общей генетики (ИОГен) имени Н.И. Вавилова РАН и МФТИ нашли возможность использования клеток штамма лактобактерий в разработке лекарственных средств для терапии нейродегенеративных заболеваний. Полученный ими фармабиотик — первый в мире препарат, потенциально способный приостанавливать и, возможно, лечить паркинсонизм и другие болезни мозга.

Сначала ученые выбрали конкретный штамм определенного вида бактерий, способный синтезировать комплекс веществ с заданными свойствами. В лаборатории генетики микроорганизмов ИОГен РАН был отобран штамм Limosilactobacillus fermentum U-21. Затем исследователи использовали омиксные технологии, то есть такие методы, которые изучают, как устроен геном и как реализуется закодированная в нем информация.

«Сначала мы идентифицировали и количественно определили белки, экспрессируемые L.fermentum U-21, и выделили те, которые играют важную роль в антиоксидантной и иммуномодулирующей активности», — рассказала «Известиям» магистрант МФТИ Диана Резникова.

Затем был проведен метаболомный анализ, который изучает конечные и промежуточные продукты обмена веществ в клетке. Были выявлены соединения, обладающие противовоспалительной активностью, — γ-аминомасляная кислота (ГАМК), ниацин, аукубин и сциллоинозитол.

Полученные результаты — это важный этап доклинических исследований фармабиотика, который может быть кандидатом в препараты для профилактики и комбинированной терапии паркинсонизма и других нейродегенеративных заболеваний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 12 июля, в 10:00

Палочкой по голове: ученые нашли лактобактерии для лечения нейродегенерации