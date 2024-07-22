Экс-завод Nissan в России временно приостановил выпуск авто

«Автозавод Санкт-Петербург» приостановил выпуск автомобилей на время корпоративного отпуска, который пройдет с 22 июля по 4 августа этого года. Об этом 22 июля сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Завод занимается выпуском автомобилей Xcite X-Cross 7 (копия Chery Tiggo 7 Pro), продажи модели начались в РФ в конце мая. С момента старта продаж к середине июня было продано около 300 автомобилей, рассказывал ранее глава завода Иван Миронов. На осень запланирована премьера новой модели, это будет полноприводный кроссовер. К началу июля завод планировал выпустить 10 тыс. машин.

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» — новое название предприятия, на котором до марта 2022 года выпускались автомобили Nissan.

27 мая вместе со стартом продаж были объявлены цены на модель: если в базовой версии рекомендованная розничная цена X-cross 7 составляет 2,5 млн рублей, то во второй и максимальной — 2,64 млн рублей.