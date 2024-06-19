Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю

«Автозавод Санкт-Петербург» планирует выпустить 10 тыс. автомобилей под брендом Xcite к 1 июля текущего года. Об этом рассказал гендиректор предприятия Иван Миронов, передает ТАСС 18 июня.

«На сегодняшний день мы практически подошли к 10 тыс. собранных автомобилей. Они в разной степени готовности. К 1 июля подойдем к этой цифре», — сказал он.

Продажи автомобилей Xcite X-cross 7 (копия Chery Tiggo 7 Pro) начались в РФ в конце мая. С момента старта продаж продано 300 автомобилей, поделился Миронов. На осень запланирована премьера новой модели, это будет полноприводный кроссовер, рассказал он. Во вторник Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что этой моделью станет кроссовер Chery Tiggo 8.

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» — новое название предприятия, на котором до марта 2022 года выпускались автомобили Nissan.

27 мая вместе со стартом продаж были объявлены цены на модель: если в базовой версии рекомендованная розничная цена X-cross 7 составляет 2,5 млн рублей, то во второй и максимальной — 2,64 млн рублей. Как рассказывал в марте губернатор Александр Беглов, «Автозавод Санкт-Петербург» планирует выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite до конца 2024 года.