Певица Наталья Лапина подала в суд на Успенскую из-за авторских прав на песню

Певица Наталья Лапина подала в суд на свою коллегу Любовь Успенскую, обвинив ее в нарушении авторских прав на песню «По полюшку». Об этом 22 июля «Известиям» сообщила адвокат ответчика Елена Сенина.



По словам защиты Успенской, Лапина не раз высказывала претензии в сторону ее клиента по поводу авторских прав на указанную песню. Автор заявляла, что сторонами не заключался контракт о правах пользования песней. Однако адвокат опровергает слова Лапиной и утверждает, что между ними были соблюдены все договоренности.



«Контракт заключен, заключен на ту сумму, которая соответствует действительности. Сумма оплачена, что нами тоже может быть подтверждено», — отметила адвокат.



Сенина также добавила, что причиной обращения Лапиной в суд могла стать популярность песни «По полюшку».



«Можно только предполагать, исключительно предположение, что, увидев популярность этой песни, возможно, Наталья о чем-то пожалела. Но тут уже что написано пером, то не вырубишь топором. Так что у нас в этом плане всё в порядке», — прокомментировала защита Успенской.



В декабре прошлого года певцом Филиппом Киркоровым был подан иск в суд о защите чести и достоинства к исполнительнице Успенской. Однако 14 июня адвокат Киркорова сообщил, что в результате слушания, которое состоялось 6 июня, иск был возвращен Киркорову из-за неправильной подсудности.