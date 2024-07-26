Идущие на смерть: жители Латвии месяцами стоят в очереди на прием к врачу

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
/

Идущие на смерть: жители Латвии месяцами стоят в очереди на прием к врачу

Система здравоохранения страны на грани краха
Фото: Global Look Press/IMAGO
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К началу июля во многих региональных больницах Латвии не осталось квот на бесплатные услуги, оплачиваемые государством. При этом государство отказывает в том, чтобы выделять медучреждениям дополнительное финансирование. В итоге многие жители республики остались без доступа к бесплатному здравоохранению. Хронический недостаток средств у минздрава Латвии повлек катастрофический отток специалистов из отрасли. Для страны это оборачивается большим количеством преждевременных смертей жителей, которые можно было бы предотвратить. Подробности — в материале «Известий».

Быстрое исчерпание квот

Ситуация с быстрым исчерпанием квот на бесплатные медуслуги повторяется в Латвии год от года. Так, в конце августа 2023-го программа «Латвийского телевидения» De Facto сообщила, что ее журналисты обзвонили десятки учреждений во всех регионах страны, пытаясь записаться по государственным квотам к эндокринологу, неврологу, на УЗИ брюшной полости и на холтеровское мониторирование — и в подавляющем большинстве с неудачным результатом. В частности, в рижской больнице имени Паула Страдыня (крупнейшее медучреждение страны) сообщили, что бесплатной записи на указанные услуги до конца года уже нет, а УЗИ нельзя пройти даже в том случае, если за него готов заплатить сам пациент.

Спустя год в латвийских больницах снова заговорили об исчерпании квот на бесплатные услуги, выделенных уже на 2024-й. Сейчас практически к каждому специалисту медицинского профиля выстроилась длинная очередь из страждущих.

деньги доллары банкноты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В настоящий момент среднее время ожидания в эндокринологии составляет 109 дней, на УЗИ — 88, в кардиологии — 77, на компьютерную томографию — 55 дней. На то, чтобы попасть к хирургу, в среднем у латвийцев уходит сейчас 45 дней, к гинекологу — 41 день, к психиатру — 38 дней. Относительно короткие очереди к педиатрам — всего каких-то 12 дней. На прием к спортивному врачу можно попасть через 11, на рентген — через 9, на кардиограмму — через 6 дней.

Кандидаты на выдворение: власти Латвии продолжают депортировать россиян
Русофобская политика прибалтийской республики выходит на новый уровень

По данным, опубликованным в июле 2024-го, самые длинные очереди на консультации врачей-специалистов сформировались у ревматологов (до 661 дня), урологов (до 375 дней) и гастроэнтерологов (до 153 дней).

кабинет врачей два врача девушки сидят и заполняют документы
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Оксана Король

В свою очередь, наиболее внушительные очереди на обследования образовались у дверей кабинетов нейро-электро-физиологических функциональных исследований (до 181 дня), ядерного магнитного резонанса (до 136 дней) и допплерографии (до 118 дней).

Томиться в очередях приходится даже раковым больным — приема у онколога люди дожидаются 35 дней. Чтобы попасть на лучевую терапию, на радиотерапию в дневном стационаре или химиотерапию и гематологию, в очереди приходится прождать 37, 30 и 28 дней соответственно. Недавно Госконтроль Латвии провел ревизию системы лечения онкологических заболеваний. Сделанные выводы оказались пугающими: минздрав не в состоянии обеспечить ни диагностику рака на ранней стадии, ни компенсацию больным необходимых медикаментов. Пациентам приходится ждать по полгода, а львиная доля лекарств, которые государство компенсирует, не соответствует международным клиническим рекомендациям.

Катастрофический недостаток кадров

Главная причина бедственного состояния латвийской медицины — недостаточное финансирование и связанный с этим катастрофический дефицит кадров. По словам президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, если бюджет на здравоохранение в Эстонии составляет €2,3 тыс. на одного жителя в год, а в Литве — €2,1 тыс., то в Латвии — €1,3 тыс. Уважающие себя специалисты не хотят работать на государство, предлагающее им неконкурентоспособные зарплаты. По последним данным, в Латвии не хватает 1675 врачей и почти 5 тыс. медсестер. При этом 47% еще работающих латвийских врачей пребывают в предпенсионном возрасте и смены им не предвидится — молодые специалисты предпочитают вскоре после окончания вуза уезжать за рубеж.

Из-за непомерной нагрузки на немногих оставшихся в системе медработников ухудшается не только доступность медуслуг, но и их качество.

врачи-хирурги на операции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guillaume Bonnefont

Ведь даже при всем желании доктора просто не в состоянии уделить должного внимания абсолютно каждому пациенту. В итоге наблюдаются иногда просто дикие ситуации, как около года назад, когда в Риге двухлетний мальчик с открытыми ранами в течение 12 часов ожидал операции из-за нехватки специалистов.

В мае председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, выступая в телеэфире, о том, что громадные очереди образовались даже в частных медучреждениях, где лечение платное. Керис считает, что задача первостепенной важности — это решение вопроса с оплатой труда медицинского персонала. По его словам, если покупка лекарств и медоборудования может занять несколько месяцев, то на подготовку квалифицированных кадров уходят годы. А такие кадры из Латвии сейчас разъезжаются.

латвия вид
Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen

Представитель медицинского профсоюза упомянул о плане стратегии развития человеческих ресурсов, который недавно был озвучен представителями минфина во время консультации с минздравом. В этом плане содержалось, по словам Кериса, «очень скромное, но конкретное» повышение зарплаты. Однако даже оно «испарилось», так как в министерстве финансов подсчитали, что это очень сильно повлияет на бюджет. «С таким отношением к человеческим ресурсам в здравоохранении Латвия лишь продвигает политику вымирания населения», — предупреждает Керис.

Не хочу учить: школы Латвии испытывают всё возрастающий дефицит педагогов
В республике усиливаются проблемы с образованием

Действительно, сложившаяся ситуации несет большой урон населению государства. Так, минувшей осенью была обнародована статистика: ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии умирают 15 тыс. человек. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы пациент вовремя обратился к врачу-кардиологу и прошел обследования.

латвийская скорая
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Но если сердце уже болит или требуется консультация кардиолога, то попасть к врачу зачастую становится невыполнимой миссией: в очереди к оплачиваемому государством кардиологу приходится ждать в среднем два месяца, а на обследование — три. В сентябре прошлого года и вплоть до конца 2023-го на оплачиваемую государством консультацию к кардиологу уже нельзя было записаться — закончились квоты.

Нередко долгое ожидание заканчивается звонком в «скорую»: латвийская неотложка ежедневно получает в среднем по четыре вызова в день на инфаркты. «Есть люди, которые говорят, что не смогли попасть к врачу, что очень длинные очереди... Они вынуждены ждать, но в итоге дожидаются нас», — рассказала анестезиолог-реаниматолог латвийской Службы неотложной медицинской помощи Инга Нурка. По данным Национальной службы здравоохранения, в среднем оплачиваемой государством консультации кардиолога приходится ждать 74 дня.

На грани банкротства

Все последние годы Латвия неустанно «оптимизировала» свою систему здравоохранения. В ходе этого процесса большое число лечебниц были закрыты, а всё оказание медицинских услуг населению сосредоточилось в стенах нескольких больших больниц, по одной на целый регион. Однако в последнее время эти больницы попали в трудное финансовое положение. В особенно сложной ситуации оказалась Даугавпилсская региональная больница (ДРБ), обслуживающая Латгалию — восточный регион Латвии. В конце 2023 года многомиллионный долг перед поставщиками, задолженность в выплате зарплат медикам и другие финансовые проблемы поставили ДРБ на грань банкротства.

Руководство учреждения, затянув пояса до предела, сумело «отползти» от самого края обрыва, но положение остается крайне тяжелым. В начале июля Даугавпилсская региональная больница обратилась за помощью к государству.

пересчет долларовых купюр в специальной машинке
Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

На днях было объявлено, что в августе или в сентябре правительство может рассмотреть идею Минздрава о передаче региональных больниц в ведение государства (сейчас они находятся на балансе муниципалитетов). Ожидается, что эта мера позволит по крайней мере упорядочить финансирование больниц. Но в целом здравоохранение сейчас в Латвии не в приоритете. Абсолютный приоритет — укрепление восточных границ и усиление армии, чтобы иметь возможность «отразить возможную вооруженную агрессию России».

Латвийский журналист Дмитрий Власов прямо называет ситуацию, сложившуюся в медицине страны, — катастрофой. «Денег на здравоохранение не хватает. Специалистов нет. Врачей и медсестер недостаточно. Лекарства дороги, а порой и просто недоступны. С профилактикой заболеваний (основы основ любой системы здравоохранения) — полный швах.

осмотр женщины врачом
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Достаточно заметить, что к семейному врачу более трех лет не обращались (а значит, и не проходили никаких профилактических осмотров, так как в Латвии осмотр у профильного специалиста можно произвести лишь по направлению семейного врача. — Ред.) более 300 тыс. латвийцев. И это вовсе не значит, что они идеально здоровы. Скорей всего, у большинства из этих людей просто нет денег, чтобы лечиться. Об ухудшающемся здоровье латвийцев в целом говорит тот факт, что число пациентов с каждым годом всё больше. И это закономерно: сказывается отсутствие профилактики заболеваний, регулярных медосмотров и доступности медуслуг», — пишет Власов.

Страна теней: суициды стали национальным бедствием в Латвии
Латвийцы всё чаще сводят счеты с жизнью от алкоголизма и депрессии

Свои особенные специфические проблемы имеют пациенты русской национальности (а русскоязычная община Латвии составляет 35% населения). Недавно в стране был принят закон о том, что врачи имеют право не общаться с пациентами на русском — даже в том случае, если тем удобнее рассказывать о своих болячках именно на родном языке. Те же, кто хотят говорить именно на русском, могут, дескать, ехать к врачу с переводчиком. Хотя в стране есть целые города (тот же Даугавпилс) с преобладанием именно русскоязычного населения — и где старики-пенсионеры в силу отсутствия практики изъясняются на латышском зачастую весьма плохо.

люди в очереди в коридоре больницы русские
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» поговорили с одним из медиков, работающих в рижской больнице Страдиня, — он рассказал, что языковая проблема стоит весьма остро. По словам Виктора, новое поколение латвийских врачей, те, кто пришли в профессию в последние годы, русского языка действительно не знают и возмущаются, когда пациенты не хотят говорить с ними по-латышски. «Новым поколениям латышей уже давно внушают, что русский язык не нужен, что это — наследие «оккупационного» прошлого. А потом они приходят на работу в больницы и сталкиваются там с большим количеством людей, которые считают, что в силу выплачиваемых ими налогов заслуживают того, чтобы рассказывать врачам о своих недугах на родном языке. Это вызывает большое недовольство молодых латышских врачей — они кричат, что не имеют ни времени не денег, чтобы посещать курсы русского. Недавний закон как раз и направлен на помощь этим врачам. Вот только он проблемы никак не решает, скорее загоняет ее вглубь», — свидетельствует латвийский медик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир