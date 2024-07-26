Идущие на смерть: жители Латвии месяцами стоят в очереди на прием к врачу

К началу июля во многих региональных больницах Латвии не осталось квот на бесплатные услуги, оплачиваемые государством. При этом государство отказывает в том, чтобы выделять медучреждениям дополнительное финансирование. В итоге многие жители республики остались без доступа к бесплатному здравоохранению. Хронический недостаток средств у минздрава Латвии повлек катастрофический отток специалистов из отрасли. Для страны это оборачивается большим количеством преждевременных смертей жителей, которые можно было бы предотвратить. Подробности — в материале «Известий».

Быстрое исчерпание квот

Ситуация с быстрым исчерпанием квот на бесплатные медуслуги повторяется в Латвии год от года. Так, в конце августа 2023-го программа «Латвийского телевидения» De Facto сообщила, что ее журналисты обзвонили десятки учреждений во всех регионах страны, пытаясь записаться по государственным квотам к эндокринологу, неврологу, на УЗИ брюшной полости и на холтеровское мониторирование — и в подавляющем большинстве с неудачным результатом. В частности, в рижской больнице имени Паула Страдыня (крупнейшее медучреждение страны) сообщили, что бесплатной записи на указанные услуги до конца года уже нет, а УЗИ нельзя пройти даже в том случае, если за него готов заплатить сам пациент.

Спустя год в латвийских больницах снова заговорили об исчерпании квот на бесплатные услуги, выделенных уже на 2024-й. Сейчас практически к каждому специалисту медицинского профиля выстроилась длинная очередь из страждущих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В настоящий момент среднее время ожидания в эндокринологии составляет 109 дней, на УЗИ — 88, в кардиологии — 77, на компьютерную томографию — 55 дней. На то, чтобы попасть к хирургу, в среднем у латвийцев уходит сейчас 45 дней, к гинекологу — 41 день, к психиатру — 38 дней. Относительно короткие очереди к педиатрам — всего каких-то 12 дней. На прием к спортивному врачу можно попасть через 11, на рентген — через 9, на кардиограмму — через 6 дней.

По данным, опубликованным в июле 2024-го, самые длинные очереди на консультации врачей-специалистов сформировались у ревматологов (до 661 дня), урологов (до 375 дней) и гастроэнтерологов (до 153 дней).

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В свою очередь, наиболее внушительные очереди на обследования образовались у дверей кабинетов нейро-электро-физиологических функциональных исследований (до 181 дня), ядерного магнитного резонанса (до 136 дней) и допплерографии (до 118 дней).

Томиться в очередях приходится даже раковым больным — приема у онколога люди дожидаются 35 дней. Чтобы попасть на лучевую терапию, на радиотерапию в дневном стационаре или химиотерапию и гематологию, в очереди приходится прождать 37, 30 и 28 дней соответственно. Недавно Госконтроль Латвии провел ревизию системы лечения онкологических заболеваний. Сделанные выводы оказались пугающими: минздрав не в состоянии обеспечить ни диагностику рака на ранней стадии, ни компенсацию больным необходимых медикаментов. Пациентам приходится ждать по полгода, а львиная доля лекарств, которые государство компенсирует, не соответствует международным клиническим рекомендациям.

Катастрофический недостаток кадров

Главная причина бедственного состояния латвийской медицины — недостаточное финансирование и связанный с этим катастрофический дефицит кадров. По словам президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, если бюджет на здравоохранение в Эстонии составляет €2,3 тыс. на одного жителя в год, а в Литве — €2,1 тыс., то в Латвии — €1,3 тыс. Уважающие себя специалисты не хотят работать на государство, предлагающее им неконкурентоспособные зарплаты. По последним данным, в Латвии не хватает 1675 врачей и почти 5 тыс. медсестер. При этом 47% еще работающих латвийских врачей пребывают в предпенсионном возрасте и смены им не предвидится — молодые специалисты предпочитают вскоре после окончания вуза уезжать за рубеж.

Из-за непомерной нагрузки на немногих оставшихся в системе медработников ухудшается не только доступность медуслуг, но и их качество.

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Ведь даже при всем желании доктора просто не в состоянии уделить должного внимания абсолютно каждому пациенту. В итоге наблюдаются иногда просто дикие ситуации, как около года назад, когда в Риге двухлетний мальчик с открытыми ранами в течение 12 часов ожидал операции из-за нехватки специалистов.

В мае председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, выступая в телеэфире, о том, что громадные очереди образовались даже в частных медучреждениях, где лечение платное. Керис считает, что задача первостепенной важности — это решение вопроса с оплатой труда медицинского персонала. По его словам, если покупка лекарств и медоборудования может занять несколько месяцев, то на подготовку квалифицированных кадров уходят годы. А такие кадры из Латвии сейчас разъезжаются.

Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen

Представитель медицинского профсоюза упомянул о плане стратегии развития человеческих ресурсов, который недавно был озвучен представителями минфина во время консультации с минздравом. В этом плане содержалось, по словам Кериса, «очень скромное, но конкретное» повышение зарплаты. Однако даже оно «испарилось», так как в министерстве финансов подсчитали, что это очень сильно повлияет на бюджет. «С таким отношением к человеческим ресурсам в здравоохранении Латвия лишь продвигает политику вымирания населения», — предупреждает Керис.

Действительно, сложившаяся ситуации несет большой урон населению государства. Так, минувшей осенью была обнародована статистика: ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии умирают 15 тыс. человек. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы пациент вовремя обратился к врачу-кардиологу и прошел обследования.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Но если сердце уже болит или требуется консультация кардиолога, то попасть к врачу зачастую становится невыполнимой миссией: в очереди к оплачиваемому государством кардиологу приходится ждать в среднем два месяца, а на обследование — три. В сентябре прошлого года и вплоть до конца 2023-го на оплачиваемую государством консультацию к кардиологу уже нельзя было записаться — закончились квоты.

Нередко долгое ожидание заканчивается звонком в «скорую»: латвийская неотложка ежедневно получает в среднем по четыре вызова в день на инфаркты. «Есть люди, которые говорят, что не смогли попасть к врачу, что очень длинные очереди... Они вынуждены ждать, но в итоге дожидаются нас», — рассказала анестезиолог-реаниматолог латвийской Службы неотложной медицинской помощи Инга Нурка. По данным Национальной службы здравоохранения, в среднем оплачиваемой государством консультации кардиолога приходится ждать 74 дня.

На грани банкротства

Все последние годы Латвия неустанно «оптимизировала» свою систему здравоохранения. В ходе этого процесса большое число лечебниц были закрыты, а всё оказание медицинских услуг населению сосредоточилось в стенах нескольких больших больниц, по одной на целый регион. Однако в последнее время эти больницы попали в трудное финансовое положение. В особенно сложной ситуации оказалась Даугавпилсская региональная больница (ДРБ), обслуживающая Латгалию — восточный регион Латвии. В конце 2023 года многомиллионный долг перед поставщиками, задолженность в выплате зарплат медикам и другие финансовые проблемы поставили ДРБ на грань банкротства.

Руководство учреждения, затянув пояса до предела, сумело «отползти» от самого края обрыва, но положение остается крайне тяжелым. В начале июля Даугавпилсская региональная больница обратилась за помощью к государству.

Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

На днях было объявлено, что в августе или в сентябре правительство может рассмотреть идею Минздрава о передаче региональных больниц в ведение государства (сейчас они находятся на балансе муниципалитетов). Ожидается, что эта мера позволит по крайней мере упорядочить финансирование больниц. Но в целом здравоохранение сейчас в Латвии не в приоритете. Абсолютный приоритет — укрепление восточных границ и усиление армии, чтобы иметь возможность «отразить возможную вооруженную агрессию России».

Латвийский журналист Дмитрий Власов прямо называет ситуацию, сложившуюся в медицине страны, — катастрофой. «Денег на здравоохранение не хватает. Специалистов нет. Врачей и медсестер недостаточно. Лекарства дороги, а порой и просто недоступны. С профилактикой заболеваний (основы основ любой системы здравоохранения) — полный швах.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Достаточно заметить, что к семейному врачу более трех лет не обращались (а значит, и не проходили никаких профилактических осмотров, так как в Латвии осмотр у профильного специалиста можно произвести лишь по направлению семейного врача. — Ред.) более 300 тыс. латвийцев. И это вовсе не значит, что они идеально здоровы. Скорей всего, у большинства из этих людей просто нет денег, чтобы лечиться. Об ухудшающемся здоровье латвийцев в целом говорит тот факт, что число пациентов с каждым годом всё больше. И это закономерно: сказывается отсутствие профилактики заболеваний, регулярных медосмотров и доступности медуслуг», — пишет Власов.

Свои особенные специфические проблемы имеют пациенты русской национальности (а русскоязычная община Латвии составляет 35% населения). Недавно в стране был принят закон о том, что врачи имеют право не общаться с пациентами на русском — даже в том случае, если тем удобнее рассказывать о своих болячках именно на родном языке. Те же, кто хотят говорить именно на русском, могут, дескать, ехать к врачу с переводчиком. Хотя в стране есть целые города (тот же Даугавпилс) с преобладанием именно русскоязычного населения — и где старики-пенсионеры в силу отсутствия практики изъясняются на латышском зачастую весьма плохо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» поговорили с одним из медиков, работающих в рижской больнице Страдиня, — он рассказал, что языковая проблема стоит весьма остро. По словам Виктора, новое поколение латвийских врачей, те, кто пришли в профессию в последние годы, русского языка действительно не знают и возмущаются, когда пациенты не хотят говорить с ними по-латышски. «Новым поколениям латышей уже давно внушают, что русский язык не нужен, что это — наследие «оккупационного» прошлого. А потом они приходят на работу в больницы и сталкиваются там с большим количеством людей, которые считают, что в силу выплачиваемых ими налогов заслуживают того, чтобы рассказывать врачам о своих недугах на родном языке. Это вызывает большое недовольство молодых латышских врачей — они кричат, что не имеют ни времени не денег, чтобы посещать курсы русского. Недавний закон как раз и направлен на помощь этим врачам. Вот только он проблемы никак не решает, скорее загоняет ее вглубь», — свидетельствует латвийский медик.