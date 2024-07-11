Не хочу учить: школы Латвии испытывают всё возрастающий дефицит педагогов

Латвия испытывает острую нехватку учителей. Педагоги требуют повышения зарплат и улучшения условий своего труда, а не добившись требуемого, увольняются. Молодежь тоже не торопится получать специальность учителя — профессия считается не только малооплачиваемой, но и непрестижной. Министерство образования обещает, что через три года зарплаты вырастут. Но этим обещаниям мало веры, ибо их было высказано уже немало. Подробности — в материале «Известий».

Протест, который не услышали

Латвийский портал Delfi пишет, что в стране катастрофически не хватает педагогов — в частности, преподающих точные науки. Так, например, выучиться на преподавателя физики можно в трех местных университетах: в Даугавпилсе, в Лиепае и в Риге. Однако бакалаврскую программу на учителя физики в этом году окончила только одна студентка — Алисе Стуре из Валмиеры. Алисе признается, что отнюдь не мечтала с детства о педагогике, однако учеба ей настолько понравилась, что она решила продолжить сотрудничество со своей родной школой уже в качестве ее работника. Алисе — скорее исключение из общей тенденции. Госконтроль Латвии в своем докладе предупреждает: система образования не обеспечила воспроизводства, а молодые учителя очень быстро покидают школы.

Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

Госконтроль отмечает, что ежегодно в Латвии по программам педагогического образования выпускается более 1 тыс. человек. 81% выпускников начинают работать по специальности, но 33% молодых учителей уходят из школ в течение первых пяти лет. В итоге возникает дикая их нехватка. Например, в последнее время в Латвии вышли на пенсию 498 педагогов по естествознанию, географии, физике, химии и биологии, а близки к пенсионному возрасту — 1108. Но на замену им подготовлено только 180 молодых учителей. «Зарплата и нагрузка — важные факторы, влияющие на желание учителя оставаться в профессии», — отмечает Госконтроль. Средняя зарплата в общественном секторе Латвии составляет €1397, в то время как средняя брутто-зарплата учителей колеблется в пределах от €485 до €1384. Причем учителя узнают размер своей зарплаты на новый учебный год только через месяц после его начала, что затрудняет личное финансовое планирование.

В недалеком прошлом латвийские учителя неоднократно проводили акции протеста, в ходе которых пытались донести до государства недовольство своим положением. Тысячи педагогов раз за разом выходили на улицы Риги и требовали от властей диалога и уважения к их нуждам. Еще в 2012 году учителя жаловались на низкие зарплаты, из-за которых отрасль испытывает кадровый голод. И всякий раз они получали от властей крайне невнятные посулы и обещания. Год проходил за годом, учительские акции протеста повторялись с удручающим постоянством, но обещанные властями «структурные реформы» свелись главным образом к сокращению сети школ (в условиях демографического кризиса прежнее их количество уже не требовалось) да к изгнанию русского языка из учебных заведений нацменьшинств. Требования же педагогов о конкурентоспособных зарплатах так и остались висеть в воздухе.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

После двухгодичного периода пандемии и карантина латвийские педагоги возобновили в 2022-м традицию митингов. 16 июня около 3 тыс. человек, съехавшихся из всех регионов Латвии, а также из городов Цесис, Талси, Даугавпилс, Резекне, Бауска, Добеле, стоя у здания парламента, потребовали себе «зарплат не хуже, чем у депутатов». Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага предупредила, что «система образования стоит на грани развала» и совсем скоро может случиться так, что некому будет вести уроки. Ведь еще накануне пандемии в школах Латвии недоставало около 500 учителей, причем львиная доля вакансий приходилась на Ригу.

Поскольку договориться с правительством так и не удалось, в апреле 2023 года педагоги провели трехдневную предупредительную забастовку. Причем бастующие педагоги не просто не вышли на рабочие места — они провели шествие по центру Риги, объясняться с ними выходил сам тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш. Бастующие требовали, чтобы власти утвердили «справедливый» график повышения зарплат и сбалансировали приходящуюся на них нагрузку. В связи с этим известный в Латвии блогер Алексей Гуленко отметил: «Здорово, что пришло такое количество людей. На моей памяти столько я еще не видел. Будет ли с этого толк? Сомневаюсь. Закончится митинг, пройдут три дня забастовки, и трудовики, химички и физички вернутся в классы и будут дальше тащить свою нелегкую ношу».

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Деньги следуют за учеником

Выполнения своих требований педагоги действительно не добились, так как власти уверяют, что еще ранее удовлетворили все запросы учителей. Министр образования Анда Чакша указывала, что в 2023 году «на балансирование заработной платы и нагрузки» педагогов была, дескать, выделена рекордная за многие годы сумма — €89 млн. Многие ожидали, что ЛПРОН объявит о переходе трехдневной забастовки в бессрочную, как и планировалось изначально. Но этого не произошло — педагоги вернулись на свои рабочие места. Вместо продолжения забастовки ЛПРОН опубликовал на портале общественных инициатив Manabalss.lv петицию с призывом об отставке правительства — она быстро преодолела требуемый законом 10-тысячный порог числа подписей, после преодоления которого петицию обязаны рассмотреть в сейме.

Правительство, однако, в отставку не ушло, и по результатам всех этих событий педагоги окончательно разочаровались во власти. Латвийский политолог Данута Дембовская пишет, что к этому привел выбранный чиновниками курс на «маргинализацию» протестов. «Власть давала понять — протестуют лишь лузеры, инородцы, не слишком образованная публика. Протестом ничего не добьешься, намекала власть. Успешный человек на митинг с плакатом не пойдет. Это где-то там в европах протест — дело нормальное. И если транспортники бастуют, то не летают самолеты и не ездят поезда. И это неудобство воспринимается как издержка демократии. Так становится понятно, что маргинализация протестов и, как следствие этого, отсутствие протестов как инструмента влияния на политиков — это показатель не благополучия страны, а напротив, незрелости гражданского общества. Показатель снобизма власти. Страна не может жить без медиков, без учителей, без полицейских, без пограничников, водителей общественного транспорта — и это только бюджетники. В частной сфере проблем тоже хватает. При нынешней демографической ситуации новые кадры черпать неоткуда», — предупреждает Дембовская.

Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

Последствия государственной политики в сфере образования налицо — в стране всё меньше желающих работать учителями. Причем эта нехватка ощущается даже на фоне терзающего страну демографического кризиса. Рождаемость в стране падает, и, по оценкам, через семь лет в школу пойдет на 35% меньше первоклассников, чем в этом году. Уже сейчас страна переживает последствия «демографической ямы» 1990-х — и несмотря на это по всей стране уже не хватает около тысячи учителей. Эксперты жалуются, что при нынешней системе оплаты педагогического труда привлечь молодого учителя, скажем, в небольшую сельскую школу практически невозможно — на такое предложение мог бы согласиться только очень большой идеалист.

В Латвии действует принцип оплаты труда учителей «деньги следуют за учеником», создающий существенные различия. То есть в большой школе, где много учеников, педагог может зарабатывать достаточно прилично по местным меркам, и некоторые (далеко не все) уже получают €1500–2000. А вот в маленькой школе, где детей мало, зарплата учителя, соответственно, ниже и не достигает даже тысячи. Ну а поскольку регионы постепенно вымирают и особенно в небольших городках школы посещают немного детей, то платят там гроши. В прошлом учебном году почти 65% сотрудников латвийских образовательных учреждений работали неполный рабочий день, поэтому о достойных зарплатах можно было только мечтать.

Латвийская молодежь, видя такую ситуацию, не спешит в педагогические вузы, а профессия держится главным образом на плечах старых учителей, которым уже поздно куда-либо уходить. «Возрастная структура учителей имеет решающее значение. Необходимо быстро привлекать новых учителей, но для этого требуется конкурентоспособная оплата труда. Есть уезды, где до 25% учителей находятся в возрастной группе старше 55 лет, а около 10% — около пенсионного возраста и старше», — жалуется сотрудница Минобразования Эдите Канавиня. Причем, по ее словам, проблема эта характерна не только для сельских школ, но и для некоторых учебных заведений столичного региона.

Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

«Учебный процесс превратился в абсурд»

Власти пытаются решить проблемы образования путем бесконечной «реорганизации». Так, до начала следующего учебного года в стране планируется ликвидировать или реорганизовать (то есть объединить с другими) 54 школы и детсада. В частности, шесть учебных заведений будет ликвидировано в Краславском крае, в Риге — пять, по три — в Даугавпилсе, в Цесисском, Балвском и Кулдигском краях. Два заведения закроются в Салдусском и Айзкраукльском краях. Решения о реорганизации или закрытии образовательных учреждений принимают самоуправления, на территории которых они находятся. И принимают они их исходя из численности детей, которые готовы посещать эти школы и садики. Сейчас региональные муниципалитеты приходят в полное запустение, несовершеннолетних там становится всё меньше. Нынешняя волна закрытия учебных заведений в Латвии далеко не первая — по статистике, после выхода из СССР республика потеряла более 400 школ.

Некоторые муниципалитеты уже обеспокоены тем, что при реорганизации школ с небольшим количеством учащихся их учителя могут не захотеть переходить в другие учебные заведения, и это еще больше увеличит нехватку педагогов. «Редкие случаи, когда реорганизация позволяет осуществить подбор педагогов — в прошлом году этого удалось добиться Алуксненскому уезду, который провел основательную реорганизацию своего школьного хозяйства, кое-что закрыв, но после этого смог позволить себе даже организовать небольшой конкурс на должность учителя. Однако более распространена ситуация, когда директор школы вынужден брать на работу всех, кто приходит», — отмечает журналист латвийского издания Jauns.lv Сандрис Метузалс.

Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

В Минобразования обещают, что после окончания новой реорганизации школьной сети учителя в ближайшие три года смогут получать зарплату в €2500. «Однако нет уверенности, сможет ли одна только надбавка к зарплате существенно изменить ситуацию и привлечь хотя бы тысячу необходимых молодых специалистов. Беда в том, что престиж профессии учителя в обществе достаточно низок и это не мотивирует молодежь выбирать эту профессию. В глазах значительной части общества учитель — это «пасынок жизни», который мало зарабатывает и которого могут позволить себе не воспринимать как полноценного человека ни ученики, ни их родители», — сетует Метузалс.

Латвийские издания не очень-то об этом пишут, но в последнее время немало учителей уволилось из школ страны по национальному признаку. Речь идет о русских педагогах из бывших русских школ, которых лишили права преподавать на родном языке. «Известия» поговорили с Сергеем, который преподает математику в одном из учебных заведений Даугавпилса. «Я пока еще держусь, но прекрасно понимаю тех коллег, которые уволились в последнее время. Учебный процесс в последние годы превратился в абсурд. Я, русский учитель, должен объяснять русским детям математические правила на чужом языке! Конечно, время от времени я перехожу на родной язык — но делать это приходится под страхом доноса. Если начальство узнает, что я на уроках использую русский, то не миновать мне крупных неприятностей. Более того, не поощряется даже использование русско-латышских словарей — потому что там тоже есть ведь «оккупантский» язык! Трудно работать в таких условиях, вот люди и увольняются», — объясняет Сергей.

Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search//Michael Weber