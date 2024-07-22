В Belgee объяснили, как рост утильсбора скажется на ценах авто в России

Компания Belgee, которая выпускает автомобили в Белоруссии и реализует их в том числе на российском рынке, не планирует повышать цены на машины в РФ после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Об этом рассказал гендиректор белорусского автозавода Геннадий Свидерский.

По его словам, изменение ставок утильсбора может либо незначительно отразиться на ценах, либо не скажется на них вовсе.

«Поскольку мы работаем в рамках текущих требований, думаю, что не должно сильно повлиять, а может, даже и совсем не повлияет. Когда переходили со 150 тыс. до 300 тыс. рублей, а это рост вдвое, увеличения цен не случилось. Может, кто-то и поднял цены, но мы нет», — сказал Свидерский, отвечая на вопрос «Известий» о том, как изменение ставок утильсбора повлияет на ценовую политику Belgee в России.

Belgee выпускает автомобили на базе моделей Geely. Сейчас в РФ доступен компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray), позднее этим летом на рынок выйдет модель X70 (Atlas Pro).

15 июля стало известно, что кабинет министров планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года. Предполагается, что с 1 октября утилизационный сбор на автомобили повысится на 70–85%.