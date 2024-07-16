Belgee назвала сроки появления кроссоверов X70 у дилеров в РФ

Кроссоверы Belgee X70 белорусского производства появятся у российских дилеров во второй половине июля. Об этом 16 июля сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.

Модель является лицензионной копией китайского Geely Atlas Pro. Цены на автомобиль уже известны. В базовой версии Active без учета маркетинговых программ автомобиль будет стоить от 2,6 млн рублей, такой кроссовер предложат со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л, шестиступенчатым гидромеханическим автоматом (6АТ) и передним приводом.

Комплектация Style будет доступна как в переднеприводном (2,72 млн рублей), так и в полноприводном исполнении (2,89 млн рублей). В последнем случае двигатель выдает 177 л. с., оснащен системой «мягкого» гибрида с литийионной батареей и работает в связке с семиступенчатым «роботом». В более дорогих версиях Prestige и Prestige+ кроссовер стоит от 3,09 млн и 3,2 млн рублей соответственно.

Ранее, 4 июня, белорусский автомобильный бренд Belgee объявил о выходе на российский рынок, отделившись от Geely. Как сообщил гендиректор белорусского автозавода Геннадий Свидерский, планируется, что в Белоруссии будет аналогичная схема, для бренда Belgee в текущем году откроются собственные салоны, причем не вместо автоцентров Geely, а вместе с ними.