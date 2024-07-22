Дело о халатности возбудили после взрыва газа в здании в Апшеронске

Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в торговых павильонах в центре Апшеронска. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка СК.

По предварительным данным ведомства, есть пострадавшие, четверо из них госпитализированы. Точное число раненых и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара», — добавили в сообщении.

Врыв газа в магазине, расположенном в двухэтажном здании в Апшеронске, произошел ранее в этот день. Здание обрушилось на площади 100 кв. м, за этим последовал пожар на 30 кв. м, возгорание устранили. По данным источника «Известий», пострадали, предварительно, 14 человек. Один человек спасен из-под завалов, добавили в МЧС по региону.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия разрушился торговый ряд. Он уточнил, что идет разбор завалов, на месте работают порядка 30 специалистов спасательно-аварийных служб и 10 единиц техники.