В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд

В центре Апшеронска, где ранее произошел взрыв газа, разрушился торговый ряд, несколько человек получили ранения. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие. <…> Идет разбор завалов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что на месте работают порядка 30 специалистов спасательно-аварийных служб и 10 единиц техники.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание, возникшее в результате хлопка газа на территории торгового ряда.

«На месте происшествия в Апшеронске возгорание ликвидировано. Работы по разбору завалов продолжаются», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.

Врыв газа в магазине, расположенном в двухэтажном здании в Апшеронске, произошел ранее в этот день. Здание обрушилось на площади 100 кв. м., за этим последовал пожар на 30 кв. м. Пострадали люди, находившиеся на расположенной рядом автобусной остановке, — предварительно, 14 человек. Один человек спасен из-под завалов, добавили в МЧС по региону.