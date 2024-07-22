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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе прогремел взрыв
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрыв прогремел в Одессе, на юге Украины. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Одессе слышен взрыв. Объявлена тревога», — говорится в публикации.

Позже издание добавило, что в Одесской области виднеется дым после случившегося. Других подробностей не приводится.

Министерство обороны России такую информацию не комментировало.

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Ранее, в понедельник, сообщалось о взрывах в Харькове. Также 20 июля украинские СМИ оповестили о взрывах в Киеве и Запорожье. В тот день в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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