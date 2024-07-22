Следствие запросило продление ареста Блиновской

Следствие просит продлить арест блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества. Об этом 22 июля сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Вопрос о продлении срока содержания Блиновской под стражей будет рассмотрен в Мосгорсуде 24 июля в 12:30.

В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда продлить арест блогеру до 26 июля. При этом защита Блиновской сочла постановление суда о продлении меры пресечения немотивированным. Она запрашивала избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В апреле 2023 года блогера Елену Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу, она арестована до 26 июля.

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