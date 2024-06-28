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Защита Блиновского подала ходатайство в СК о прекращении его розыска

Адвокат Блиновского Старостина: подано ходатайство о прекращении его розыска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Защита мужа блогера Елены Блиновской Алексея направила в Следственный комитет (СК) России ходатайство о прекращении его розыска. Об этом сообщила «Известиям» адвокат мужчины Юлия Старостина в пятницу, 28 июня.

«В порядке 208-й статьи было подано ходатайство в соответствии с теми новеллами законодательства, которые сейчас предоставлены», — сказала она.

При этом она затруднилась ответить, по какой причине Блиновский был объявлен в розыск.

«Мне самой очень сложно ответить на этот вопрос, если честно. Чем руководствовалось следствие, если у нас уголовно-процессуальное законодательство однозначно говорит о том, что должны быть основания для розыска. Местоположение его всем известно, и проверить это можно было неоднократно. И проверено, как я говорила, следователями, запросы делали», — отметила Старостина.

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Ранее в этот день сообщалось, что муж блогера Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск после неявки к следователю. Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Дело было возбуждено в рамках расследования его супруги.

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев 28 июня заявил, что Блиновский по-прежнему участвует в спецоперации, а с мая переведен в штурмовое подразделение и участвует в боях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также он опроверг информацию о том, что Блиновский якобы уезжал в Москву для решения финансовых вопросов, а затем вернулся в часть.

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что Блиновский якобы покинул расположение воинской части в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса и пропал бесследно. О том, что он подписал контракт с Минобороны РФ об участии в СВО, стало известно еще 16 апреля.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Осенью 2023 года ее адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. Она арестована до 26 июля.

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