Эксперт назвал историческим событием возможность выдвижения Харрис

Выборы президента в США являются историческим событием, так как у Камалы Харрис появились возможность и способность выдвинуться на место кандидата. Об этом «Известиям» 22 июля сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, на решение нынешнего президента США Джо Байдена сняться с президентской гонки «повлияло множество факторов», так как он — «очень упрямый человек». Политолог также указал на влияние внешнего давления на состояние Байдена. Он отметил, что его здоровье постепенно ухудшалось с годами. Его ошибки на публичных мероприятиях, например провальные дебаты с оппонентом Дональдом Трампом, стали большим фактором в давлении его окружения на него.

«Мы на неизведанной территории. Интересно, что уровень поддержки Джо Байдена сильно выше уровня поддержки Камалы Харрис. Мы не уверены, как это повлияет на возникшую ситуацию», — отметил Расмуссен.

Политолог также указал, что Харрис является первой чернокожей женщиной, которая может стать президентом США. По мнению эксперта, это «очень опасная игра», так как в случае победы Трампа «это вызовет множество изменений».

«В любом случае это историческое событие», — подытожил он.

Джо Байден 21 июля отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

В этот день вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена — Харрис, а не Белого дома.

Харрис получила очень много поддержки после такого заявления. На выдвижение кандидатом на президентских выборах ее поддержали бывший президент, американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее». Тогда же поступило сообщение о том, что уже больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» высказался о вероятном участии Харрис в президентском состязании так: вице-президенту вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство Харрис в штате Калифорния.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.