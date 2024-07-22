Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Общество
В Бурятии после обрушения моста возбудили уголовное дело
Общество
Синоптики спрогнозировали дожди и до +23 градусов в Москве 22 июля
Экономика
В Минфине ожидают 181 млрд доходов от налога на богатых в 2024 году
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш
Мир
Кеннеди-младший призвал демократов открыто избрать нового кандидата
Мир
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Применение цифрового рубля сочли актуальным для отслеживания расходов бюджета
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Медведчук объяснил, почему Западу невыгодна влиятельная Украина
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

Эксперт назвал историческим событием возможность выдвижения Харрис

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы президента в США являются историческим событием, так как у Камалы Харрис появились возможность и способность выдвинуться на место кандидата. Об этом «Известиям» 22 июля сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, на решение нынешнего президента США Джо Байдена сняться с президентской гонки «повлияло множество факторов», так как он — «очень упрямый человек». Политолог также указал на влияние внешнего давления на состояние Байдена. Он отметил, что его здоровье постепенно ухудшалось с годами. Его ошибки на публичных мероприятиях, например провальные дебаты с оппонентом Дональдом Трампом, стали большим фактором в давлении его окружения на него.

«Мы на неизведанной территории. Интересно, что уровень поддержки Джо Байдена сильно выше уровня поддержки Камалы Харрис. Мы не уверены, как это повлияет на возникшую ситуацию», — отметил Расмуссен.

Политолог также указал, что Харрис является первой чернокожей женщиной, которая может стать президентом США. По мнению эксперта, это «очень опасная игра», так как в случае победы Трампа «это вызовет множество изменений».

«В любом случае это историческое событие», — подытожил он.

Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры
Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

Джо Байден 21 июля отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

В этот день вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена — Харрис, а не Белого дома.

Харрис получила очень много поддержки после такого заявления. На выдвижение кандидатом на президентских выборах ее поддержали бывший президент, американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее». Тогда же поступило сообщение о том, что уже больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» высказался о вероятном участии Харрис в президентском состязании так: вице-президенту вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство Харрис в штате Калифорния.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024