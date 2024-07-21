Байден не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден не намерен досрочно уходить в отставку после решения выйти из предвыборной гонки. Об этом 21 июля сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

«Байден окончит свой президентский срок и достигнет новых исторических результатов для американского народа. <...> И мы продолжим борьбу за защиту свободы американцев», — говорится в заявлении на его странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал возможные причины решения Байдена: его физические и ментальные проблемы. Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

В этот день также сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

После этого Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.