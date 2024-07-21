В США три человека погибли в результате стрельбы на вечеринке

Как минимум три человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил телеканал NBC10 со ссылкой на местного инспектора полиции.

Инцидент произошел около 2:00 по местному времени (9:00 мск) на вечеринке, на которой было порядка 100-150 человек. В настоящее время информация о пострадавших разнится: предварительно, ранения получили от шести до 10 человек. Согласно официальным данным, которые приводит телеканал, их состояние утром 21 июля оценивалось как стабильное.

По словам местного инспектора, 33-летний мужчина скончался на месте происшествия, 23-летний молодой человек умер в больнице в результате огнестрельного ранения в ногу и живот. Третьим погибшим стал 29-летний мужчина. Собеседник NBC10 предположил, что стрелявших могло быть несколько.

Причина случившегося уточняется.

Ранее, 16 июля, сообщалось, четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате перестрелки в Омане. Уточняется, что инцидент произошел около мечети в Вади аль-Кабир.