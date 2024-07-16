Четыре человека погибли в результате перестрелки на востоке Омана
Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате перестрелки около мечети в Вади аль-Кабир на востоке Омана. Об этом 16 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
«Четыре человека были убиты и несколько получили ранения в результате стрельбы недалеко от мечети в оманском Вади аль-Кабире», — говорится в публикации.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Ранее, 14 июля, сообщалось, что в коммуне Лаутлинген на юго-западе Германии произошла стрельба. Предварительно, там мужчина застрелил трех членов семьи и покончил с собой. Подозреваемый являлся охотником.