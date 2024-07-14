На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи

Полиция работает в коммуне Лаутлинген на юго-западе Германии, где произошла стрельба. Об этом сообщает 14 июля газета Südwest Presse.

По предварительным данным, там мужчина застрелил трех членов семьи и покончил с собой. Подозреваемый являлся охотником.

На месте находятся десятки полицейских машин, туда направлен спасательный вертолет.

В феврале 2023 года два человека пострадали при стрельбе возле начальной школы в немецком городе Брамше. В марте того же года в районе Альстердорф Гамбурга произошла стрельба, в результате шесть человек погибли, несколько пострадали.