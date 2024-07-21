В последнее время боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали задействовать воздушные гавани, которые не использовались ранее. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как он отметил, на данный момент «в полный рост» работает гражданский Николаевский аэропорт, местные жители слышат работу реактивных двигателей и видят взлеты маленьких одномоторных самолетов. Лебедев предположил, что в воздушной гавани проводится обучение пилотов. Кроме того, по словам представителя подполья, ориентировочно на каждом аэродроме есть один-два самолета.

«Украинцы начали ремонтировать аэродромы бывшие, допустим, колхозные. Полосу привели в порядок, чтоб на нее мог сесть самолет, поставили будку. <…> Из этих аэродромов колхозных, неколхозных, военных, запускаются беспилотники. Тоже очень хорошо отработанная у них тема», — поделился он с ТАСС.

В ночь на 18 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому в Полтавской области Украины. По словам Лебедева, речь идет о воздушной гавани в Миргороде. Недавно объект начал принимать тренировочные самолеты, которые поставляет Великобритания, добавляет «Газета.Ru».

До этого, 8 июля, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам армии государства. В ведомстве добавили, что цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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