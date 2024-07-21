В Херсонской области готовы принять представителей западных государств, чтобы показать им правду о регионе и о преступлениях украинских военнослужащих. Об этом 21 июля заявил губернатор области Владимир Сальдо.

«Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

При этом Сальдо подчеркнул, что руководство Херсонской области не будет прилагать особых усилий для изменения мнения западных политиков о регионе, если те планируют и дальше оставаться «в плену лжи и иллюзий».

Накануне глава региона назвал неминуемым уход боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из прибрежной части Херсонской области. По его словам, законная власть в Херсоне будет восстановлена.

В начале июля Сальдо также обратил внимание, что боевики ВСУ значительно снизили свою активность в Херсонской области в течение последнего месяца. Он отметил, что противник выдохся.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.