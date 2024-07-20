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Сальдо заявил о неминуемом уходе боевиков ВСУ из Херсона

Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсона неминуем
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Фото: REUTERS/Stringer
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Уход боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из правобережной части региона неминуем, в Херсоне будет восстановлена законная власть. Такое заявление 20 июля сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», — сказал он «РИА Новости».

По словам Сальдо, уход украинской армии с занимаемых ею территорий неминуем. Россию «не интересуют хотелки врага», добавил он. Также губернатор напомнил, что согласно конституции Херсонская область является неотъемлемой частью РФ и глава государства Владимир Путин «еще раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается».

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Ранее, 2 июля, Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ значительно снизили свою активность в Херсонской области в течение последнего месяца. Он отметил, что противник выдохся. Так, 1 июля он сообщил, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян отбиты, они обернулись огромными потерями для противника.

28 июня российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Даниилу Левину о том, как экипажи танков Т-72 Б3М успешно уничтожают украинскую армию в Херсонской области. В частности, они заявили о том, что работают по правому берегу Днепра, по островам, уничтожают противника, живую силу, а также опорные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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