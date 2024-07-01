Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян отбиты, они обернулись огромными потерями для противника. Об этом 1 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — сказал он ТАСС.

Ранее, 7 июня, он сообщал, что ВСУ регулярно совершают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. При этом если раньше враг выбирал населенный пункт Крынки, то теперь пытается высадиться выше по Днепру, возле Каховки. Речь идет о поселке Днепряны.

По его словам, опыт Крынок ничему не научил солдат ВСУ, так как они продолжают «самоубийственные рейды через Днепр».

До этого, 27 мая, Сальдо сообщил, что российские военные обнаружили в Крынках подвалы, заваленные телами боевиков ВСУ. По его словам, на левом берегу Днепра остается мало «замученных и голодных украинских солдат», которые скрываются среди зеленых насаждений. Тела украинских бойцов попали на видео.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.