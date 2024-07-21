В Керчи археологи нашли остатки построенного более 2 тыс. лет назад храма

Археологи в Крыму обнаружили остатки храма, которому более 2 тыс. лет, и выяснили, что боспоряне использовали его для жертвоприношений. Ученые 21 июля рассказали «Известиям» о своей находке.

Древний храмовый комплекс был создан в I веке до нашей эры. Его высота составляла 8 м, длина — 12 м, а ширина — 5 м.

«Этот храм основал Царь Фарнак II. Даже знаем, в честь какого события: он победил здесь, по-видимому, скифов, и в этой битве ему угрожала скорее всего какая-то опасность, потому что храм был посвящен Сатеру — то есть спасителю. И здесь мы понимаем, что это знаковое место было для всей Боспорской династии», — рассказал доктор наук и руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.

Во время работы на этом участке ученые обнаружили плиты. Надписи на них получилось перевести, они гласят: «Царь Фарнак основал храм Зевса Генарха». Это развеяло все сомнения археологов о строителях и предназначении религиозного сооружения.

Раскопки в Керчи проводятся уже почти 40 лет: ученые исследуют остатки древнего городища Артезиан. Во времена античности это был форпост Боспорского царства. За всё время изучения этой территории археологи осмотрели более 8 тыс. км земли и нашли более 10 тыс. уникальных исторических предметов.

В исследовани городища Артезиан принимают участие не только профессиональные ученые, но и студенты с волонтерами. Некоторые из этих людей решили так провести свой отпуск.

«Это новый мир. Ты открываешь историю по-новому. Это новая жизнь. Это история, которая открывается под твоими ногами, а не просто на страницах книжек», — поделился студент Гаспа Алиев.

Керчь — самый старый российский город, основанный в конце VII века до нашей эры. В античности он носила название Пантикапей. Заведующая отделом "Лапидарий" Нина Кучеревская отметила, что продвинуться в вопросе реального возраста Керчи помогли сведения о другом храме города — монументальном сооружении в честь Аполлона, которое по размеру было вдвое крупнее всех известных храмов северного Причерноморья того периода.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что археологи нашли фрагменты древнего сооружения средневекового периода и античные амфоры в Черном море у побережья Абхазии. Обнаруженная башня с пристроенными стенами находится на глубине 2,4 м, она построена из крупной гальки на известковом растворе. Одна из амфор нашлась на удалении 4,5-5 км от берега и лежала на глубине 48-50 м. Скорее всего, она была частью груза на корабле, который потерпел крушение в этом районе.