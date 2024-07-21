На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом 21 июля сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.
Уточняется, что повреждения получили объекты в Шосткинском районе украинского региона. В администрации добавили, что на месте инцидента работают все экстренные службы.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Ранее в этот день сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. В российском оборонном ведомстве эти сообщения не комментировали.