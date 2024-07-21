Поиски пропавшего вертолета в Якутии осложнены из-за гористой местности

Поиски пропавшего в Якутии вертолета осложнены труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и низкой облачности. Об этом 21 июля сообщил якутский транспортный прокурор Артем Ильин.

«Поиски осложняются труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и низкой облачности», — привели его слова в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ильин также уточнил, что если вести поиски наземным путем, то спасательная операция может занять около шести суток.

Отмечается, что сигнал поступал с Алдано-Учурского хребта, расположенного на правом берегу реки Учур, на границе Алданского района Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края.

Доступ к предполагаемому месту происшествия возможет только с воздуха, однако по требованиям безопасности полетов в таких условиях вылет невозможен. Борт авиакомпании «Полярные авиалинии» готов к вылету при наличии благоприятных метеорологических условий, указали в ведомстве.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту. Отмечается, что по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренным ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).