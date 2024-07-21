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В Госэнергонадзоре Украины обвинили Житомирскую область в невыключении света

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Житомирская область в обход распоряжений «Укрэнерго» избегала положенных отключений электроэнергии. Об этом 20 июля заявил председатель украинского Госэнергонадзора Руслан Слободян.

«Житомирскую область мы поехали проверять неслучайно, ведь получили сигналы, обращения граждан и данные от «Укрэнерго», что там что-то не совсем правильно происходит», — привела его слова украинская газета New Voice.

Также, отметил Слободян, в Житомирской области ранее заявляли, что жители региона соблюдают график отключение электроэнергии. Однако нагрузка на сети в области «фактически не снижалась существенно или не снижалась вообще», подчеркнул он.

Кроме того, Госэнергонадзор проверил Винницкую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую и Одесскую области. Специалисты продолжат изучение ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях позднее, с 22 июля.

Председатель украинского Госэнергонадзора обратил внимание на то, что энергосистема на Украине не является полностью автоматизированным механизмом, потому большое значение здесь играет человеческий фактор.

Тьма в конце тоннеля: к чему приведет энергокризис на Украине
В Киеве и других городах свет дают на несколько часов в сутки

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

20 июля стало известно, что в трех регионах Украины повреждены энергетические объекты. Отмечалось, что энергетическая инфраструктура повреждена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, промышленные и бытовые потребители в некоторых районах этих регионов остались без света.

До этого, 17 июля, The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести ее к полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находятся без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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