В Госэнергонадзоре Украины обвинили Житомирскую область в невыключении света

Житомирская область в обход распоряжений «Укрэнерго» избегала положенных отключений электроэнергии. Об этом 20 июля заявил председатель украинского Госэнергонадзора Руслан Слободян.

«Житомирскую область мы поехали проверять неслучайно, ведь получили сигналы, обращения граждан и данные от «Укрэнерго», что там что-то не совсем правильно происходит», — привела его слова украинская газета New Voice.

Также, отметил Слободян, в Житомирской области ранее заявляли, что жители региона соблюдают график отключение электроэнергии. Однако нагрузка на сети в области «фактически не снижалась существенно или не снижалась вообще», подчеркнул он.

Кроме того, Госэнергонадзор проверил Винницкую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую и Одесскую области. Специалисты продолжат изучение ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях позднее, с 22 июля.

Председатель украинского Госэнергонадзора обратил внимание на то, что энергосистема на Украине не является полностью автоматизированным механизмом, потому большое значение здесь играет человеческий фактор.

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

20 июля стало известно, что в трех регионах Украины повреждены энергетические объекты. Отмечалось, что энергетическая инфраструктура повреждена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, промышленные и бытовые потребители в некоторых районах этих регионов остались без света.

До этого, 17 июля, The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести ее к полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находятся без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.