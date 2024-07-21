Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в бою по правилам профессионального бокса.

Поединок состоялся в ночь на 21 июля и прошел на площадке Live Arena в Москве. Бой длился восемь раундов по три минуты каждый. Минеев одержал победу по единогласному решению судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

Для Минеева и Исмаилова этот поединок стал третьим, ранее они уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке в 2021 году Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу на международном турнире «Ночь чемпионов IBA» и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в подмосковном Серпухове. Гаджимагомедову противостоял чемпион мира из Китая Чжан Чжаосинь. Поединок закончился техническим нокаутом в четвертом раунде и досрочной победой.