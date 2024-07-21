Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в отеле в Турции
Генконсульство РФ в Анталье проверит информацию об отравлении пяти российских граждан в отеле на западе Турции. Об этом 20 июля сообщили в диппредставительстве.
«Дипломаты <...> держат вопрос в повестке», — рассказали «РИА Новости» в генконсульстве.
Собеседник агентства уточнил, что в диппредставительство не поступало каких-либо обращений от пострадавших россиян.
Об отравлении газом пяти россиян в отеле Sealight Resort в турецком городе Кушадасы стало известно ранее в этот день. В посольстве РФ в Турции рассказали «Известиям», что всех пострадавших уже выписали из больницы. В дипведомстве также уточнили, что бойлер нагрева горячей воды сломался в отеле еще 18 июля, в результате чего и произошла утечка газа.