ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам за сближение с Британией

Евросоюз (ЕС) потребует от Великобритании доступа к ее рыболовным водам в обмен на сближение. Об этом 20 июля сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По данным газеты, ЕС готовит список требований, которые он хочет предъявить на будущих переговорах с правительством Великобритании. При этом европейские дипломаты заявили газете, что ЕС пока не понимает, чего именно хотят добиться новые британские власти в рамках этих переговоров.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон обозначил рыболовство, а также миграцию и оборону как приоритетные темы для переговоров ЕС с Великобританией.

«Евросоюз потребует доступа к британским рыболовным водам в обмен на более тесные отношения с Великобританией», — говорится в публикации.

Также, по данным газеты, ЕС хочет вынести на переговоры тему беспрепятственного посещения, обучения и работы европейской молодежи в Великобритании.

Ранее, 16 июля, Bloomberg узнало о планах Британии и стран ЕС усилить контроль за танкерами РФ. Также может быть создана рабочая международная группа для «срочного принятия конкретных мер» по затруднению получения Россией средств с поставок нефти.