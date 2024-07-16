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Bloomberg узнало о планах Британии и стран ЕС усилить контроль за танкерами РФ

Bloomberg: Британия и страны ЕС хотят усилить надзор за танкерами с нефтью из РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Великобритания и несколько европейских стран планируют усилить контроль за нефтяными танкерами РФ, которые якобы избегают санкций. Об этом 15 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным из документов, с которыми ознакомились в агентстве, одобрение данного проекта запланировано на четверг, 18 июля. В кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую проведет премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ожидается обмен информацией о флоте РФ для «координации действий в ответ на риски, которые связаны с этими судами».

Также может быть создана рабочая международная группа для «срочного принятия конкретных мер» по затруднению получения Россией средств с поставок нефти, уточнили в Bloomberg.

«Мы настоятельно призываем судовладельцев и операторов, индустрию морского страхования, судовых брокеров и другие соответствующие заинтересованные стороны выполнять свои обязательства и поддерживать предотвращение, выявление и отчетность о деятельности теневого флота», — указано в заявлении.

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Ранее, 7 июля, NYT выяснила, что Белый дом опасается расширения санкций против РФ, так как новые рестрикции могут вызвать рост цен на бензин в США в преддверии выборов президента.

11 июня стало известно, что Евросоюз (ЕС) может ввести рестрикции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая в том числе занималась транспортировкой нефтепродуктов за рубеж. Для принятия решения понадобится поддержка всех стран — участниц ЕС.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что администрация США стремится полностью воспрепятствовать экспорту российских энергоресурсов, в том числе и с помощью продолжающегося введения санкций против Москвы. Он отметил, что Вашингтон предпринимает усилия по подсаживанию стран Глобального Юга на американское топливо, которое в разы дороже российского.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что условием стабильного функционирования международного энергетического рынка должно оставаться соблюдение принципов честной конкуренции.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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