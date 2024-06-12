Bloomberg узнало о планах Евросоюза ввести санкции против «Совкомфлота»

Евросоюз может ввести рестрикции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая в том числе занималась транспортировкой нефтепродуктов за рубеж. Об этом сообщает 11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечает агентство, «Совкомфлот» ― одна из ключевых организаций, которая занималась транспортировкой российской нефти в условиях западных санкций.

По словам журналистов, решение европейских чиновников ввести ограничения в отношении транспортной компании связано в первую очередь с неэффективностью антироссийских санкций, которые не единожды доказывали несостоятельность рестрикционной политики Запада.

Bloomberg подчеркивает, что для принятия такого решения понадобится поддержка всех стран – членов ЕС, отмечая, что планы сообщества в отношении этой российской компании еще могут измениться.

При этом источники агентства Bloomberg 10 июня заявили, что при многочисленных заявлениях стран Европы об отказе от российского газа несколько восточноевропейских государств продолжают получать его по трубопроводу, который проходит через территорию Украины.

22 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, принятие 14-го пакета санкций является «одним из самых важных шагов».

В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

1 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в ходе совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку заявила, что запрет на газ из РФ не был внесен в 13-й пакет антироссийских санкций из-за разногласий среди стран — членов Европейского союза. Она добавила, что санкции не должны сильнее бить по тем, кто их вводит, нежели по России.

11 октября 2023 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.