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Посол Антонов сообщил о планах Вашингтона покончить с экспортом ресурсов из РФ

Антонов: США давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Администрация США стремится полностью воспрепятствовать экспорту российских энергоресурсов, в том числе и с помощью продолжающегося введения санкций против Москвы. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Здешние русофобы делают максимум возможного для снижения доходов российского бюджета. Ратуют за энергонезависимость сателлитов. Однако в действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей», — приводит слова посла российское дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

Как отметил Антонов, Вашингтон предпринимает усилия по подсаживанию стран Глобального Юга на американское топливо, которое в разы дороже российского.

«Речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления», — подчеркнул дипломат.

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Ранее, 2 марта, президент России Владимир Путин заявил, что условием стабильного функционирования международного энергетического рынка должно оставаться соблюдение принципов честной конкуренции.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников 27 февраля, экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

В декабре 2023 года Путин в ходе «Итогов года» заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным из них является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

Страны Запада столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят западными странами в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале прошлого года.

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