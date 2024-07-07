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NYT узнала причину опасения США по введению новых санкций против России

NYT: США не вводят новые антироссийские санкции из-за боязни роста цен на нефть
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Фото: Global Look Press/Michael Nagle
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Белый дом опасается расширения санкций против РФ, так как новые рестрикции могут вызвать рост цен на бензин в США в преддверии выборов президента. Об этом 7 июля сообщила газета The New York Times.

По данным издания, одновременно с этим чиновники минфина хотят применить санкции в отношении российских танкеров, перевозящих нефть. При этом они предоставляют администрации США анализы ситуации, предполагающие, что риски серьезного влияния на рынок нефти невелики.

Как рассказали источники, по данному вопросу возникло противостояние между минфином США и помощниками Национального экономического совета Белого дома, который возглавляет Лаэль Брэйнард.

Отмечается, что предлагаемые санкции в отношении российских танкеров по-прежнему остаются на рассмотрении и не будут реализованы в ближайшее время.

Брейнард не стала комментировать изданию данную информацию. В Белом доме также отказались отвечать на прямые вопросы о ценах на нефть и о предложении минфина.

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Ранее, 11 июня, стало известно, что Евросоюз (ЕС) может ввести рестрикции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая в том числе занималась транспортировкой нефтепродуктов за рубеж. Для принятия решения понадобится поддержка всех стран — участниц ЕС.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что администрация США стремится полностью воспрепятствовать экспорту российских энергоресурсов, в том числе и с помощью продолжающегося введения санкций против Москвы. Он отметил, что Вашингтон предпринимает усилия по подсаживанию стран Глобального Юга на американское топливо, которое в разы дороже российского.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что условием стабильного функционирования международного энергетического рынка должно оставаться соблюдение принципов честной конкуренции.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников 27 февраля, экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

В декабре 2023 года Путин в ходе «Итогов года» заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным из них является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

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