Взрыв прогремел рядом с полигоном минобороны Армении

Рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, есть один погибший. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«На территории полигона минобороны подобный случай (взрыв. — Ред.) не был зафиксирован, а произошел на территории, прилегающей к полигону, погибший — гражданское лицо», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным агентства «Sputnik Армения», взрыв произошел на территории Капанского медно-молибденового комбината. Погибшим был сторож. Пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян уточнил, что жертве произошедшего было 64 года.

Ранее, 3 июля, стало известно, что в штате Арканзас США в результате взрыва на оборонном заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems пострадали два человека и один пропал без вести.