Польский 22-летний наемник, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в субботу, 22 июля, сообщило издание Interia.

«В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне», — говорится в публикации.

Отмечается, что наемник погиб в поселке Червоная Диброва 13 июля, а вступил в интернациональный легион осенью 2023 года. Его похоронят в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Ранее, 18 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены в Харьковской области с мая 2024 года. Он уточнил, что сотрудники ВГА продолжают устанавливать иностранных лиц, воюющих на стороне Киева за вознаграждение.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.