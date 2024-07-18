Более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены с мая 2024 года в Харьковской области. Об этом 18 июля сообщил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Только по данным УВД ВГА, на данный момент известно о 32 погибших из числа наемников, тела которых в режиме секретности перевозятся на вертолетах из аэропорта Харьков в западные части Украины в круглосуточном режиме», — сказал Лисняк на брифинге.

Глава ВГА также указал на то, что иностранные военные не принимают активного участия в боях в регионе.

«С момента начала боевых действий в Харьковском районе Харьковской области наемники были переброшены также в направление села Липцы, где занимали третью и четвертую линию обороны, стараясь не принимать активное участие в боевых действиях», — сказал Лисняк.

Он уточнил, что сотрудники ВГА по области продолжают устанавливать иностранных лиц, участвующих в военных действиях на стороне Украины за вознаграждение, а также прямую причастность наемников к военным преступлениям.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

При этом в начале месяца глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил «Известиям», что по состоянию на конец марта в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено около 6 тыс. наемников, всего их наблюдалось 14 тыс. При этом, их количество в начале спецоперации постоянно росло и достигало около 20 тыс. Однако уже тогда начался процесс их побега из зоны линии боевого соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.