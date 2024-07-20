На центральной площади Киева прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 20 июля издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В митинге приняли участие несколько десятков женщин, а также дети. Они держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?».

Одна из митингующих написала на постере, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, исполнил супружеский долг, так как она не видит своего мужа уже третий год.

Также были слышны фразы о том, что военнослужащие — это не рабы.

В этот же день в Киеве начали задерживать военнообязанных мужчин, которые не обновили данные воинского учета. Три представителя правоохранительных органов остановили мужчину на улице около ларьков и предприняли попытку увести его с собой. Окружающие люди стали заступаться за военнообязанного.

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.