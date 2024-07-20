В Киеве начались задержания мужчин за необновленные данные воинского учета

В Киеве начали задерживать военнообязанных мужчин, которые не обновили данные воинского учета. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео.

Три представителя правоохранительных органов остановили мужчину на улице около ларьков и предприняли попытку увести его с собой. Окружающие люди стали заступаться за военнообязанного.

«Полиция в Киеве начала задерживать на улицах за необновленные данные», — говорится в публикации.

Ранее, 17 июля, на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улице теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.