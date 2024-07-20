Макрон не будет плавать в Сене перед Олимпийскими играми

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует купаться в Сене до начала Олимпийских игр – 2024 в Париже. Об этом сообщило 20 июля издание Le Monde.

Как утверждает СМИ, Макрон несколько раз настаивал на том, что «он нырнет в столичную реку, чтобы подчеркнуть возможность купания».

«Он не говорил, что собирается плавать до Олимпийских игр. Он говорил, что пойдет плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом. У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми», — приводит слова пресс‑секретаря президента издание.

Точная дата, когда Макрон искупается в Сене, неизвестна.

Ранее, 17 июля, заплыв по Сене совершила мэр Парижа Анн Идальго. Также ее поддержала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. К ним присоединился французский знаменосец на Паралимпийских играх триатлонист Алексис Анквинквант.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.