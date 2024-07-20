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Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в субботу, 20 июля, поручил проверить высказывания украинца Назара Приходько, который призывал к расправам над россиянами.

«В средствах массовой информации и социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым украинский националист Назар Приходько публично выражает призывы к убийству российских граждан», — говорится в публикации ведомства.

В пресс-службе добавили, что в результате проверки будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям.

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Ранее, 12 июля, сообщалось, что Минюст России внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову. В ведомстве уточнили, что блогер принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии, создавала и распространяла материалы иноагентов для неограниченного круга лиц.

Еще в июне 2023 года член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить правнучку советского пилота-испытателя из-за возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее, 30 января 2024-го, Богданова, которая имеет гражданство РФ и Израиля, в ходе интернет-дебатов заявила о необходимости нанести ядерный удар по центрам принятия решений в России, в частности по Москве. Она подтвердила, что в столице у нее живут мама и бабушка, но на ее взгляды это не влияет. В апреле в отношении блогера было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а в мае МВД России объявило ее в розыск по уголовной статье.

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