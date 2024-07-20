СБУ задержала мэра города в Одесской области по подозрению в рэкете

Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в попытке незаконного присвоения и последующей продажи базы отдыха на побережье Черного моря. Об этом в субботу, 20 июля, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«Служба безопасности совместно с национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской области. По данным следствия, данная группа, возглавляемая главой горсовета одного из портовых городов региона, пыталась незаконно завладеть базой отдыха», — говорится в публикации.

В пресс-службе рассказали, что представители группы вынудили владелицу объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. Позже они назначили нового директора и нашли покупателя комплекса. Кроме того, злоумышленники намеревались забрать у владелицы остальные права на турбазу. Правоохранители задержали чиновника в тот момент, когда он получал задаток в размере $30 тыс. от покупателей.

На данный момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 189 УК Украины («Вымогательство»), ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Несмотря на то что СБУ не называет имя чиновника, украинские СМИ ранее сообщали, что речь идет о мэре города Белгород-Днестровского Виталии Жадане.

До этого, 9 июля, на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Отмечалось, что злоумышленники за взятки обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения таможенников.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.