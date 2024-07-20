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В Петербурге мужчина незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге местный житель за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по городу.

Отмечается, что мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции иностранных граждан в РФ лицом с использованием служебного положения»). По версии следствия, фигурант, являясь учредителем коммерческой организации по подбору персонала, за вознаграждение искал иностранных граждан, которые хотят встать на миграционный учет.

«Для этих целей им был заключен договор аренды на жилые помещения, расположенные на улице Демьяна Бедного. <…> фигурант предоставил пакет документов в территориальные органы управления по вопросам миграции, указав местом их проживания арендованные им комнаты», — объяснили в ведомстве.

Так, в период с мая 2020 по декабрь 2022 года мужчина организовал пребывание более 400 иностранных граждан. На данный момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, добавили в СК.

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16 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший более 1 тыс. человек в России. По данным следствия, злоумышленники легализовали пребывание в стране своих бывших соотечественников, а также других иностранцев.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

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